15:23, 1 июня 2026Мир

Раскрыты обвинения против задержанного Францией танкера из России

Прокуратура во Франции начала расследование после задержания нефтяного танкера «Тагор»
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Marine Nationale / Handout / Reuters

Прокуратура французского Бреста начала уголовное расследование после задержания в Атлантическом океане следовавшего из России нефтяного танкера «Тагор». Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Как утверждается, в отношении экипажа танкера начато расследование по обвинениям в «неподтверждении государственной принадлежности судна», «отсутствии флага» и «отказе подчиниться».

«Поскольку капитан танкера, заявивший о своем российском гражданстве, неоднократно отказывался выполнять указания французского Военно-морского флота, возникла необходимость в захвате судна», — пояснил прокурор Стефан Келланберже.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал видео задержания танкера. По его словам, операция была якобы произведена «в строгом соответствии с морским правом». «Эта операция была проведена в Атлантике, в международных водах, при поддержке ряда партнеров, включая Соединенное Королевство», — написал французский лидер.

Посольство России в Париже заявило, что капитаном танкера «Тагор», который задержали Военно-морские силы Франции, мог быть россиянин. Российское представительство запросило у Парижа информацию о наличии граждан РФ на судне, однако французский МИД до сих пор не предоставил ответ.

