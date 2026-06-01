Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:15, 1 июня 2026Россия

Медведев высказался о Пашиняне и вспомнил о Троцком

Зампред СБ Медведев сравнил Пашиняна с Троцким из-за ситуации с членством Армении в ЕАЭС
Майя Назарова

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Зампред Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев высказался о премьер-министре Армении Николе Пашиняне и вспомнил советского государственного деятеля Льва Троцкого. Своим мнением политик поделился в «Максе».

Экс-президент РФ сравнил Пашиняна с Троцким из-за ситуации с членством Армении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

Как утверждает Медведев в посте, Пашинян, отвечая на призыв провести референдум о будущем Армении в ЕАЭС или ЕС, применил формулу советского госдеятеля: «Ни войны, ни мира, а армию распустить». Медведев уверен, что Пашинян занял нейтральную позицию, поскольку рассчитывает на приглашение Армении в Евросоюз.

До этого президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Пашиняном. Они успели обсудить итоги состоявшегося 29 мая в Астане заседания Высшего Евразийского экономического совета.

Еще раньше Пашинян объявил, что Армения не планирует проводить референдум по выходу из ЕАЭС и стремлению в Евросоюз. Политик разъяснил, что сейчас выбор между объединениями остается нелогичным, поскольку пока народу Армении нечего будет предложить взамен членству в ЕАЭС.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Литве высказались о предоставлении Прибалтикой пространства для ударов по России

    Названы повышающие риск ранней смерти продукты

    Подсчитана минимальная зарплата для семейной ипотеки в Москве

    Появились подробности о перепутавшем подростка с животным российском охотнике

    Депутат Рады назвал условие почти полного исчезновения украинцев

    «Дружба» с топ-менеджером обернулась для бывшего российского губернатора судом

    Медведев высказался о Пашиняне и вспомнил о Троцком

    В ЕС отнеслись несерьезно к одному требованию Зеленского

    Грузовик с навозом врезался в стену и накрыл содержимым дорогую иномарку

    Россиян призвали не сочетать майки-алкоголички с трениками

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok