Медведев высказался о Пашиняне и вспомнил о Троцком

Зампред Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев высказался о премьер-министре Армении Николе Пашиняне и вспомнил советского государственного деятеля Льва Троцкого. Своим мнением политик поделился в «Максе».

Как утверждает Медведев в посте, Пашинян, отвечая на призыв провести референдум о будущем Армении в ЕАЭС или ЕС, применил формулу советского госдеятеля: «Ни войны, ни мира, а армию распустить». Медведев уверен, что Пашинян занял нейтральную позицию, поскольку рассчитывает на приглашение Армении в Евросоюз.

До этого президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Пашиняном. Они успели обсудить итоги состоявшегося 29 мая в Астане заседания Высшего Евразийского экономического совета.

Еще раньше Пашинян объявил, что Армения не планирует проводить референдум по выходу из ЕАЭС и стремлению в Евросоюз. Политик разъяснил, что сейчас выбор между объединениями остается нелогичным, поскольку пока народу Армении нечего будет предложить взамен членству в ЕАЭС.