Третья россиянка вышла в 1/4 финала «Ролан Гаррос»

Диана Шнайдер вышла в 1/4 финала «Ролан Гаррос» и стала третьей россиянкой на этой стадии

Российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в 1/4 финала «Ролан Гаррос»-2026. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В матче 1/8 финала спортсменка, занимающая 23-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), победила 19-ю ракетку мира американку Мэдисон Киз. Игра прошла в понедельник, 1 июня, и продлилась три сета. Шнайдер победила со счетом 6:3, 3:6, 6:0.

Шнайдер стала третьей россиянкой, пробившейся в 1/4 финала «Ролан Гаррос»-2026. Ранее до этой стадии дошли Мирра Андреева и Анна Калинская.

В 1/4 финала Шнайдер сыграет с победительницей матча между белоруской Ариной Соболенко и японкой Наоми Осакой. Они сыграют позднее 1 июня.