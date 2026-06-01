Предсказано будущее отношений России и Сербии после ухода Вучича с поста президента

Политолог Камкин: При проевропейском президенте Сербия введет санкции против России

Новым президентом Сербии может стать действующий сербский премьер-министр Джуро Мацут или кто-то из приближенных, например, председатель наблюдательного совета компании «Сербиягаз» Александар Вулин, заявил старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Александр Камкин. Мнением он поделился с «Лентой.ру».

Вулин ранее сообщил, что президент Сербии Александр Вучич не будет баллотироваться на новый срок. По его словам, глава государства продолжит заниматься политикой.

«Теоретически, это может быть нынешний премьер, либо кто-то из приближенных, тот же Вулин. Потому что, скажем так, сильных оппозиционных лидеров Сербии я лично особо не вижу. То есть это будет, скорее всего, человек из партии Вучича, но не слишком тесно с ним аффилированный», — сказал Камкин.

Говоря об отношениях России и Сербии при новом президенте, политолог указал на многовекторный фактор.

«С одной стороны, вынужденный компромисс и вынужденные уступки ЕС, а с другой — попытки сохранить ниточку с Москвой будут продолжаться и при следующем сербском кабинете. В случае, если на выборах побеждает явно проевропейский кандидат, такого тоже полностью исключать нельзя, то, конечно, здесь Сербия будет полностью идти в европейскую гавань и вынуждена будет также присоединиться к антироссийским санкциям», — подчеркнул Камкин.

По словам политолога, при Вучиче ситуация тоже неидеальная, однако в случае победы проевропейского кандидата Сербия окончательно перейдет в антироссийский лагерь.

«Сейчас, при Вучиче тоже, конечно, ситуация неидеальна. И поставки вооружений через третьи страны, и, соответственно, пошаговая сдача Косово. Но в случае победы проевропейского кандидата, здесь однозначно будет и признание независимости Косово, и присоединение к антироссийским санкциям, и переход Сербии окончательно уже в антироссийский лагерь», — добавил Камкин.

Ранее Вучич заявил о возможном уходе в отставку. При этом он отметил, что не собирается сокращать свои полномочия, которые заканчиваются в мае 2027 года.

