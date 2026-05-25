Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:49, 25 мая 2026Мир

Президент Сербии сообщил о своей возможной отставке

Президент Сербии Вучич заявил, что скоро может уйти в отставку
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Бобылев / Фотохост-агентство РИА Новости

Президент Сербии Александр Вучич заявил о возможном уходе в отставку. Об этом он сообщил журналистам в ходе своего визита в Китай, его слова приводит телеканал N1.

«Возможно, что я скоро подам прошение о моей отставке», — сказал сербский лидер. При этом он отметил, что не собирается «сокращать свои полномочия так, как это сделал бывший президент Борис Тадич».

Президентские полномочия Вучича истекают в мае 2027 года.

Ранее Вучич обратился к протестующим в Сербии, призвав их к диалогу и отказу и от насилия. Вечером 23 мая на площади Славия в Белграде прошла массовая акция протеста студентов и сторонников оппозиции в память о 16 погибших при обрушении навеса на железнодорожном вокзале в ноябре 2024 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Отбились очень плохо». На Украине пришли к неутешительному выводу после ночного удара возмездия

    Россиянка описала жилье в Латинской Америке словами «строят из картона»

    В США предложили поговорить с Зеленским «по‑серьезному»

    Россиян предупредили о последствиях голодания

    Тигр растерзал четырех собиравших листья женщин

    Названы лучшие позы для секса в жару

    Удар ВСУ по российскому колледжу назвали смертным приговором для Киева

    Президент Сербии сообщил о своей возможной отставке

    Москвичам анонсировали новый способ оплаты проезда в транспорте

    В США предупредили страны Прибалтики из-за России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok