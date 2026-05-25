Президент Сербии сообщил о своей возможной отставке

Президент Сербии Вучич заявил, что скоро может уйти в отставку

Президент Сербии Александр Вучич заявил о возможном уходе в отставку. Об этом он сообщил журналистам в ходе своего визита в Китай, его слова приводит телеканал N1.

«Возможно, что я скоро подам прошение о моей отставке», — сказал сербский лидер. При этом он отметил, что не собирается «сокращать свои полномочия так, как это сделал бывший президент Борис Тадич».

Президентские полномочия Вучича истекают в мае 2027 года.

Ранее Вучич обратился к протестующим в Сербии, призвав их к диалогу и отказу и от насилия. Вечером 23 мая на площади Славия в Белграде прошла массовая акция протеста студентов и сторонников оппозиции в память о 16 погибших при обрушении навеса на железнодорожном вокзале в ноябре 2024 года.