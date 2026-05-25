Россиянка описала жилье в Латинской Америке словами «строят из картона»

Российская тревел-блогерша Екатерина описала жилье в Латинской Америке словами «строят из картона». Об этом она написала в Telegram-канале Dos cervezas, por favor.

Она поделилась, что за три года в регионе успела сменить 33 квартиры, и только семь из них были хорошими. Из некоторых ей хотелось сбежать поскорее. «Главная проблема квартир в Южной Америке — это шум. Дома тут строят из картона, а окна пропускают любой звук-пук с улицы», — заключила Екатерина.

Так, нынешнюю квартиру в столице Уругвая Монтевидео россиянка назвала апогеем всего шумного жилья. Под окнами постоянно шумят мотоциклисты, которые ездят без глушителя, а пожилая соседка смотрит мелодрамы по телевизору до утра. «А на последней неделе нашего пребывания рядом началась стройка! Осталось только соседям сверху затеять ремонт для полного кайфа», — заключила она.

Ранее Екатерина описала Уругвай словами «самая дорогая страна Южной Америки». Так, в супермаркете легко оставить 80 долларов (5,9 тысячи рублей), купив только завтраки на два-три дня, пояснила она.