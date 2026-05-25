SC: Рост влияния нацистов на Украине стал проблемой в отношениях с Западом

Рост националистического влияния на Украине стал большой проблемой в отношениях с Западом и бьет по легитимности украинской власти. Об этом пишет издание Strategic Culture.

В статье приводится в пример фигура украинского военачальника Андрея Билецкого (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), чья риторика о «национальной чистоте» идет вразрез с публичными взглядами США и Евросоюза.

«За закрытыми дверями на Западе опасения связаны не столько с внезапным разрывом, сколько с постепенным подрывом международной легитимности Киева. Если такие фигуры, как Билецкий, продолжат расширять свое политическое влияние, проект европейской интеграции Украины может столкнуться с серьезными препятствиями», — указано в материале.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о формировании общеевропейской ударной группы для нападения на РФ. По словам министра, страны Запада действуют под флагами нацизма и реваншизма.