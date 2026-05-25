Малышева раскрыла личную подробность о муже

Врач Малышева заявила, что дома ее муж всегда ходить в шумоподавляющих наушниках

Врач и телеведущая Елена Малышева раскрыла в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале личную подробность о муже Игоре. Выпуск доступен на сайте телеканала.

В одной из рубрик передачи речь шла о том, как не допустить снижение слуха. В частности, ведущие упомянули о необходимости носить специальные шумоподавляющие наушники, если уровень шума в помещении превышает 85 децибел.

«Мой муж вообще все время в этих наушниках. Мы живем вдвоем. Поверьте мне, я не произвожу шума 85 децибел, этого не бывает. Но он всегда в наушниках, всегда. Представляете?» — сказала телеведущая.

Ранее Малышева рассказала, как упала во время занятия на велотренажере. Врач объяснила, что ей стало плохо во время интенсивной кардиотренировки. Она также не смогла подобрать слов, чтобы описать тяжесть своего состояния.