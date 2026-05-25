Россия
06:22, 25 мая 2026Россия

Российский регион подвергся массированной атаке дронов

Евраев: На подлете к Ярославлю отражена массированная атака беспилотников ВСУ
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Ярославская область ночью подверглась массированной атаке украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в Telegram.

Средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) перехватили дроны на подлете к Ярославлю. Как уточнил Евраев, в результате атаки пострадала женщина — она получила незначительное осколочное ранение.

Он также проинформировал, что в Ярославле снято перекрытие на перекрестке Московского проспекта и Юго-Западной окружной дороги и восстановлено движение транспорта на выезде из города в направлении Москвы.

Ранее дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал жительницу белгородского села Зиборовка, сажавшую картошку в огороде. Женщина получила тяжелое ранение в руку.

