02:41, 25 мая 2026Россия

ВСУ атаковали сажавшую картошку россиянку

Мирошник: Работавшая в огороде жительница Зиборовки пострадала из-за дрона ВСУ
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Мирная жительница села Зиборовка Шебекинского округа Белгородской области получила тяжелое ранение в руку в результате атаки украинского дрона. Это произошло, когда они с супругом сажали картошку в огороде, сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Как рассказала женщина, по рации они услышали, что приближается вражеский дрон. Пара убежала в сад, но по пути они увидели украинский беспилотник. «Он нас тоже, видимо, увидел. Мы забежали уже в кусты, но он подлетел, закружил и прямо над нами взорвался», — отметила пострадавшая.

По ее словам, вместе с мужем они решили поработать на огороде после рабочего дня. В результате жительница получила тяжелое ранение в руку. Ее муж не пострадал. Пострадавшая считает, что оператор дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) видел и специально следил за пожилой парой.

«Мы с лопатой сажали картошку. Видно, что я женщина, что я в обычном халате была», — добавила собеседница.

Ранее журналисты подсчитали, что за минувшую неделю над территорией России сбили 3897 украинских БПЛА. Подавляющее количество атак пришлось на европейскую часть России.

