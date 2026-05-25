03:25, 25 мая 2026Мир

В МИД России рассказали о диппереписке с Украиной

Полищук: Россия ведет диппереписку с Украиной через Минск
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

Россия ведет дипломатическую переписку с Украиной по правовым и консульским вопросам. Об этом сообщил директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук, передает РИА Новости.

Он уточнил, что контакты сторон осуществляются через Минск, где работает украинское посольство. «Мы признательны белорусским союзникам и коллегам из других стран за предоставляемые добрые услуги», — сказал дипломат.

Ранее Полищук заявил, что Россия всегда была и остается открытой к переговорам с Украиной.

Однако, как подчеркивал помощник президента России Юрий Ушаков, переговоры по мирному урегулированию на Украине будут стоять на месте, пока Киев не выведет войска с территорий Донбасса, даже если встреч будет множество.

