Предсказан срок ослабления санкций против России

Шохин: Запад может начать смягчать санкции против России уже в этом году

Западные страны могут начать смягчать санкции против России уже в текущем году. Такое мнение высказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин в интервью РИА Новости.

«Мы исходим из того, что многие санкции и ограничения, связанные с украинским конфликтом, будут постепенно ослабляться в силу того, что конфликт когда-то должен закончиться», — пояснил он.

Шохин подчеркнул, что необходимо завершить не только нынешнюю фазу конфликта, но и не допустить его возобновления через несколько лет. Также, по его словам, важно избежать перманентного состояния напряженности, разработав аналог Хельсинских соглашений по признанию новых границ.

«Но тем не менее мы верим в снятие геополитических ограничений, постепенное восстановление нормальных торговых отношений, восстановление роли международных правил игры, которые сейчас никто не соблюдает. Ведь не только санкции, но и торговые войны, на протяжении последних лет подрывали мировую торговлю и технологическое сотрудничество», — заключил глава РСПП.

23 апреля Евросоюз принял 20-й пакет санкций против России. В новый список ограничений из 120 пунктов включен запрет на операции с 20 российскими банками, а также на операции с криптовалютой RUBx и «любую поддержку ЕС развития цифрового рубля». Под санкции также попали 12 нефтеперерабатывающих заводов из России и 16 зарубежных компаний.