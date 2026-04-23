В 20-й пакет санкций ЕС попал запрет на операции с 20 российскими банками

ЕС ввел запрет на операции с 20 российскими банками и криптовалютой RUBx

Евросоюз, как и анонсировалось ранее, ввел в рамках 20-го пакета санкций запрет на операции с двадцатью российскими банками. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Совета ЕС.

В заявлении отмечается, что Брюссель утвердил крупнейший за два года пакет ограничений, содержащий 120 новых пунктов, а также «жесткие многоуровневые экономические санкции», направленные на «дальнейшее ослабление российской экономики и военной машины», что якобы имеет целью добиться от РФ «участия в содержательных переговорах, направленных на справедливый и прочный мир».

Помимо банков, новые антироссийские санкции в сфере финансов включают запрет на операции с четырьмя финансовыми учреждениями в третьих странах за обход санкций ЕС или за подключение к системе передачи финансовых сообщений (СПФС) российского Центробанка. Введен и полный секторальный запрет на поставщиков и платформы, созданные в России, которые позволяют переводить и обменивать криптоактивы, а также на операции с криптовалютой RUBx и «любую поддержку ЕС развития цифрового рубля».

Ранее 23 апреля стало известно, что из выделенного Евросоюзом кредита в размере 90 миллиардов евро потратить на затыкание бюджетной дыры на Украине Киеву разрешат 30 миллиардов.