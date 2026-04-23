16:35, 23 апреля 2026Экономика

Названа предназначенная для затыкания бюджетной дыры на Украине сумма из кредита ЕС

Совет ЕС: $30 млрд из выделенных Украине $90 млрд пойдут на поддержку экономики
Дмитрий Воронин

Фото: Alina Smutko / Reuters

Брюссель озвучил распределение средств в рамках кредита на 90 миллиардов евро, выделенного Киеву: 30 миллиардов пойдет на макроэкономическую поддержку Украины, а оставшиеся 60 миллиардов — на военные траты. Об их предназначении стало известно из заявления, которое опубликовали на сайте Совета ЕС.

Оружие Киев сможет закупать только у Евросоюза и одобренных им партнеров. Также отмечается, что средства в рамках макрофинансовой помощи «могут быть использованы для удовлетворения наиболее неотложных бюджетных потребностей Украины».

Дыра в украинском бюджете на 2026 год, которую планируется заткнуть за счет указанных средств, оценивалась в прошлом декабре в 20 миллиардов долларов.

Озвученное главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен распределение средств в рамках кредита, которое теперь утвердили официально, в Киеве называли способным создать серьезные проблемы для украинского бюджета, поскольку в правительстве страны рассчитывали на гораздо более значительное финансирование.

В заявлении главы Евросовета Антониу Кошты, опубликованном 23 апреля, говорилось, что средства кредита обеспечат финансовую и военную поддержку Киева в 2026-2027 годах.

