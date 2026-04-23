15:14, 23 апреля 2026

ЕС принял окончательное решение по кредиту Украине

Кошта: ЕС окончательно утвердил кредит Украине на сумму 90 миллиардов евро
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейский союз (ЕС) окончательно утвердил кредит Украине на сумму 90 миллиардов евро. Об этом сообщил глава Евросовета Антониу Кошта в своем аккаунте социальной сети Х.

«Обещано, выполнено, реализовано. Стратегия ЕС по достижению справедливого и прочного мира на Украине опирается на два столпа: укрепление Украины и усиление давления на Россию. Сегодня мы продвинулись вперед по обоим направлениям: разблокировали кредит в размере 90 миллиардов евро для Украины, обеспечив финансовую и военную поддержки на 2026-2027 годы [для Киева]», — заявил еврочиновник.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что ЕС готов выплатить Украине первые транши из кредита с середины мая.

При этом депутат бундестага Сара Вагенкнехт задалась вопросом, почему Киев финансируют немецкие налогоплательщики, а не украинские олигархи. Так она прокомментировала новость о покупке украинским миллиардером Ринатом Ахметовым (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) квартиры в Монако.

