Фон дер Ляйен резко раскритиковали за решение о начале переговоров о членстве Украины в ЕС

Боуз: Фон дер Ляйен не проведет референдум в ЕС о членстве Украины, потому что знает ответ

Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X резко раскритиковал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за решение о начале переговоров о членстве Украины и Молдавии в Европейском союзе (ЕС).

«Неизбранный еврофюрер приглашает две самые коррумпированные, неблагополучные и криминальные страны вступить в ЕС. Почему бы не спросить граждан государств-членов?» — задался вопросом Боуз.

По его мнению, этот вопрос можно было бы вынести на референдум, однако этого не будет, поскольку фон дер Ляйен знает, каким будет ответ.

Ранее глава ЕК вновь пообещала предоставить Киеву девять миллиардов евро до конца июня. Она также анонсировала скорое начало переговорного процесса о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз. Речь шла о процессе, который начнется в ближайшие дни.

Итальянский журналист Томас Фази предсказал полный крах Европейского союза в случае вступления в блок Украины и Молдавии. По его мнению, следует поддерживать инициативы, направленные на скорейший развал Евросоюза.

