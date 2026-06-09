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15:59, 9 июня 2026Мир

Фон дер Ляйен пообещала Украине деньги и переговоры о членстве в ЕС

Фон дер Ляйен: Украина получит 9 млрд евро и начнет переговоры о вступлении в ЕС
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Пресс-служба президента Узбекистана / РИА Новости

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен вновь пообещала предоставить Киеву девять миллиардов евро до конца июня. Соответствующее заявление она сделала на пресс-конференции в Брюсселе, представляя 21-й пакет санкционных ограничений против России, передает ТАСС.

«Вчера мы предоставили Киеву 3 миллиарда евро из фонда для Украины. И еще в этом месяце мы выделим финансирование в рамках 90 миллиардов евро, таким образом до конца этого месяца мы предоставим Украине 6 миллиардов евро на беспилотники и 3 миллиарда евро в виде макрофинансовой помощи», — сообщила глава ЕК.

Фон дер Ляйен также анонсировала скорое начало переговорного процесса о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз. «В ближайшие дни мы также откроем первый переговорный кластер с Украиной и Молдавией», — заявила она.

Ранее сообщалось, что Украина может не получить от Европейского союза (ЕС) 680 миллионов евро (более 57,2 миллиарда рублей). Причиной этого может стать невыполнение Киевом двух антикоррупционных реформ. Уточняется, что данные выплаты были приостановлены, однако Украине могут дать больше времени для проведения реформ.

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