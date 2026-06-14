Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
01:51, 14 июня 2026Интернет и СМИ

На Западе предсказали полный крах Евросоюза при одном условии

Журналист Фази предсказал крах ЕС в случае вступления Украины и Молдавии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Globallookpress.com

Итальянский журналист Томас Фази в соцсети X предсказал полный крах Европейского союза (ЕС) при одном условии — в случае вступления в блок Украины и Молдавии.

«Тот факт, что все правительства согласились на эту глупость, говорит сам за себя о состоянии Европы. С другой стороны, крайне коррумпированная, порабощенная нацистами диктатура — идеальный кандидат для вступления в ЕС», — написал западный обозреватель.

Он добавил, что следует поддерживать инициативы, направленные на скорейший развал Евросоюза.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вновь пообещала предоставить Киеву девять миллиардов евро до конца июня. Соответствующее заявление она сделала на пресс-конференции в Брюсселе. Фон дер Ляйен также анонсировала скорое начало переговорного процесса о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз. Речь шла о процессе, который начнется в ближайшие дни.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп анонсировал новую дату подписания соглашения с Ираном. Президент США обещал заключить сделку уже 37 раз

    В Германии назвали утопией переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС

    В Британии предупредили о генеральной репетиции новой пандемии

    В МИД пообещали ответить на посягательства Польши на дипнедвижимость

    На Западе предсказали полный крах Евросоюза при одном условии

    Раскрыт самый выгодный срок вклада в июне

    В США назвали удар ВСУ по Старобельску целенаправленным решением

    В России предложили увеличить выплаты за сдачу крови

    В ВСУ пожаловались на подход Сырского к формированию подразделений

    Россиянам напомнили дату ближайшего нерабочего буднего дня

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok