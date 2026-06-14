Журналист Фази предсказал крах ЕС в случае вступления Украины и Молдавии

Итальянский журналист Томас Фази в соцсети X предсказал полный крах Европейского союза (ЕС) при одном условии — в случае вступления в блок Украины и Молдавии.

«Тот факт, что все правительства согласились на эту глупость, говорит сам за себя о состоянии Европы. С другой стороны, крайне коррумпированная, порабощенная нацистами диктатура — идеальный кандидат для вступления в ЕС», — написал западный обозреватель.

Он добавил, что следует поддерживать инициативы, направленные на скорейший развал Евросоюза.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вновь пообещала предоставить Киеву девять миллиардов евро до конца июня. Соответствующее заявление она сделала на пресс-конференции в Брюсселе. Фон дер Ляйен также анонсировала скорое начало переговорного процесса о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз. Речь шла о процессе, который начнется в ближайшие дни.

