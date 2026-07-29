Захарова обратилась к мировому сообществу после атаки ВСУ на пассажирские автобусы

Захарова призвала мировое сообщество отреагировать на удары ВСУ по пассажирским автобусам

Мировое сообщество не должно игнорировать атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на пассажирские автобусы в России, его представителям необходимо отреагировать на это. С таким призывом выступила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, ее заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

«Призываем всех ответственных участников мирового сообщества, включая профильные международные структуры и независимые СМИ, публично и недвусмысленно отреагировать на кровавые акции ВСУ», — сказала она.

Захарова подчеркнула, что дальнейшее игнорирование преступлений Украины российская сторона будет расценивать как подстрекательство к терроризму, а также потакание нарушению норм международного гуманитарного права.

Ранее российские следователи возбудили уголовное дело после атаки ВСУ на рейсовый автобус в Донецкой Народной Республике. 28 июля ВСУ также атаковали рейсовый автобус в Шебекино Белгородской области.