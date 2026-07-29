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00:17, 29 июля 2026Бывший СССР

Минобороны напомнило о правилах пользованиях электросамокатами видео с ударом по ВСУ

Минобороны опубликовало кадры удара по двум военным ВСУ на одном самокате
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Министерство обороны России в Telegram опубликовало видеозапись, на которой запечатлена ликвидация двух военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) при помощи беспилотного летательного аппарата.

На кадрах видно, что дрон лежит на земле. В это время мимо проезжают двое украинских военнослужащих на одном электросамокате. Затем дрон взлетает, и, испугавшись, оба солдата падают на землю, после чего беспилотник их ликвидирует. «Напоминаем: кататься вдвоем на самокате опасно», — прокомментировало оборонное ведомство публикацию.

Ранее Минобороны провело параллель с футболом после рекордной атаки на Киев.

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