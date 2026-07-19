Минобороны провело параллель с футболом после рекордной атаки на Киев

Минобороны назвали не последней крупнейшую с начала СВО атаку на Киев

В Минобороны РФ назвали не последней атаку российских Вооруженных сил, ставшую крупнейшей с начала специальной военной операции на Украине (СВО). Об этом ведомство рассказало на платформе «Макс».

Говоря об атаке, Минобороны провело параллель с чемпионатом мира по футболу, финал которого пройдет 19 июля. «Сегодня точно не финал. Заряжены и продолжаем», — говорится в публикации, сопровожденной тегом «это вам не футбол».

Пост ведомство разместило на фоне изображения оперативно-тактического ракетного комплекса, осуществляющего залп.

В ночь на 19 июля по Киеву запустили рекордное количество баллистических ракет за все время вооруженного конфликта. За 53 минуты по украинской столице ударили 44 ракеты.