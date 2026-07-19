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09:55, 19 июля 2026Россия

Минобороны провело параллель с футболом после рекордной атаки на Киев

Минобороны назвали не последней крупнейшую с начала СВО атаку на Киев
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

В Минобороны РФ назвали не последней атаку российских Вооруженных сил, ставшую крупнейшей с начала специальной военной операции на Украине (СВО). Об этом ведомство рассказало на платформе «Макс».

Говоря об атаке, Минобороны провело параллель с чемпионатом мира по футболу, финал которого пройдет 19 июля. «Сегодня точно не финал. Заряжены и продолжаем», — говорится в публикации, сопровожденной тегом «это вам не футбол».

Пост ведомство разместило на фоне изображения оперативно-тактического ракетного комплекса, осуществляющего залп.

В ночь на 19 июля по Киеву запустили рекордное количество баллистических ракет за все время вооруженного конфликта. За 53 минуты по украинской столице ударили 44 ракеты.

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