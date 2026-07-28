Зеленский впервые за долгое время лично пообщался с премьером Израиля

Зеленский впервые за долгое время лично пообщался с премьером Израиля Нетаньяху

Президент Украины Владимир Зеленский впервые за долгое время лично пообщался с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. Трансляцию вел телеканал C-Span.

Короткий разговор состоялся в Вашингтоне перед церемонией прощания с сенатором Линдси Грэмом (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Детали беседы публично не освещались, однако известно, что политики завершили его рукопожатием и улыбками.

Владимир Зеленский 28 июля прибыл в США для участия в церемонии прощания с Линдси Грэмом. Перед этим он встретился с Трампом в Белом доме. По словам украинского лидера, стороны обсудили производство ракет-перехватчиков для зенитно-ракетного комплекса Patriot.

