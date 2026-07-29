Мбаппе отреагировал на назначение Зидана главным тренером сборной Франции

Футболист Мбаппе поприветствовал назначение Зидана на пост тренера сборной Франции

Нападающий и капитан сборной Франции Килиан Мбаппе отреагировал на назначение Зинедина Зидана главным тренером команды. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Добро пожаловать домой», — поприветствовал назначение футболист.

Зидан возглавил сборную Франции ранее 28 июля. В его штаб войдут Фабьен Бартез и Бернар Диомед.

В качестве игрока Зидан провел 108 матчей за французскую сборную. Он стал чемпионом мира в 1998-м и чемпионом Европы в 2000 году, а также завоевал серебряные медали первенства планеты 2006 года. В роли тренера Зидан возглавлял мадридский «Реал», с которым трижды подряд выиграл Лигу чемпионов.