Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
00:11, 29 июля 2026Спорт

Мбаппе отреагировал на назначение Зидана главным тренером сборной Франции

Футболист Мбаппе поприветствовал назначение Зидана на пост тренера сборной Франции
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Нападающий и капитан сборной Франции Килиан Мбаппе отреагировал на назначение Зинедина Зидана главным тренером команды. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Добро пожаловать домой», — поприветствовал назначение футболист.

Зидан возглавил сборную Франции ранее 28 июля. В его штаб войдут Фабьен Бартез и Бернар Диомед.

В качестве игрока Зидан провел 108 матчей за французскую сборную. Он стал чемпионом мира в 1998-м и чемпионом Европы в 2000 году, а также завоевал серебряные медали первенства планеты 2006 года. В роли тренера Зидан возглавлял мадридский «Реал», с которым трижды подряд выиграл Лигу чемпионов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Зеленский встретился с Трампом в Белом доме. Как прошли переговоры?
    Медведев заявил о дефиците людского ресурса в ВСУ
    Минобороны напомнило о правилах пользованиях электросамокатами видео с ударом по ВСУ
    Названа стоимость войны в Иране для США
    Мбаппе отреагировал на назначение Зидана главным тренером сборной Франции
    Захарова обратилась к мировому сообществу после атаки ВСУ на пассажирские автобусы
    В российском городе мужчина выпрыгнул из окна в попытке спастись от огня
    В Европе заявили о невозможности потушить пожары из-за санкций против России
    Зеленский впервые за долгое время лично пообщался с премьером Израиля
    Слуцкий назвал кредо украинской дипломатии
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok