Новым главным тренером сборной Франции стал Зинедин Зидан

Стал известен новый главный тренер сборной Франции. Об этом сообщается на странице французской команды в Х.

Новым главным тренером сборной Франции стал ее бывший капитан Зинедин Зидан. Ожидается, что в штаб команды войдут ее бывшие игроки Фабьен Бартез и Бернар Диомед.

В качестве игрока Зидан провел 108 матчей за французскую сборную. Он стал чемпионом мира в 1998-м и чемпионом Европы в 2000 году, а также завоевал серебряные медали первенства планеты 2006 года. В роли тренера Зидан возглавлял мадридский «Реал», с которым трижды подряд выиграл Лигу чемпионов.

На посту главного тренера сборной Франции Зидан сменил своего бывшего партнера по команде Дидье Дешама. Под его руководством французы в 2018-м стали чемпионами мира, а четыре года спустя заняли второе место. На ЧМ-2026 сборная Франции осталась без медалей.