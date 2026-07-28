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12:37, 28 июля 2026Спорт

Стал известен новый главный тренер сборной Франции

Новым главным тренером сборной Франции стал Зинедин Зидан
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Стал известен новый главный тренер сборной Франции. Об этом сообщается на странице французской команды в Х.

Новым главным тренером сборной Франции стал ее бывший капитан Зинедин Зидан. Ожидается, что в штаб команды войдут ее бывшие игроки Фабьен Бартез и Бернар Диомед.

В качестве игрока Зидан провел 108 матчей за французскую сборную. Он стал чемпионом мира в 1998-м и чемпионом Европы в 2000 году, а также завоевал серебряные медали первенства планеты 2006 года. В роли тренера Зидан возглавлял мадридский «Реал», с которым трижды подряд выиграл Лигу чемпионов.

На посту главного тренера сборной Франции Зидан сменил своего бывшего партнера по команде Дидье Дешама. Под его руководством французы в 2018-м стали чемпионами мира, а четыре года спустя заняли второе место. На ЧМ-2026 сборная Франции осталась без медалей.

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