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13:35, 28 июля 2026 (обновлено: 13:40, 28 июля 2026)Мир

В Европе допустили прямой военный ответ Ирана Украине

TAC: Иранское руководство готово рискнуть и ударить по Украине напрямую
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Тегеран может применить военную силу против Украины в ответ на удар по торговому судну в Каспийском море. Такое мнение высказала эксперт по Ирану из Европейского совета по международным отношениям Элли Геранмайе в интервью The American Conservative.

«Киев просто перешел все границы, и нет сомнений, что новое иранское руководство, которое гораздо более склонно к риску, ответит Украине напрямую», — говорится в материале.

По ее мнению, санкционирование президентом Украины Владимиром Зеленским атаки на судно незадолго до поездки в Белый дом неслучайно: так он хотел завоевать расположение президента США Дональда Трампа. Ранее Тегеран неоднократно предупреждал о последствиях в случае нападений на иранские объекты.

Ранее первый вице-спикер иранского парламента Али Никзад заявил, что Иран ответит Киеву за нападение на судно в Каспийском море. «Любая точка, откуда совершается агрессия против нашей страны и нашей территории, безусловно, станет законной целью», — подчеркнул он.

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