В Европе допустили прямой военный ответ Ирана Украине

TAC: Иранское руководство готово рискнуть и ударить по Украине напрямую

Тегеран может применить военную силу против Украины в ответ на удар по торговому судну в Каспийском море. Такое мнение высказала эксперт по Ирану из Европейского совета по международным отношениям Элли Геранмайе в интервью The American Conservative.

«Киев просто перешел все границы, и нет сомнений, что новое иранское руководство, которое гораздо более склонно к риску, ответит Украине напрямую», — говорится в материале.

По ее мнению, санкционирование президентом Украины Владимиром Зеленским атаки на судно незадолго до поездки в Белый дом неслучайно: так он хотел завоевать расположение президента США Дональда Трампа. Ранее Тегеран неоднократно предупреждал о последствиях в случае нападений на иранские объекты.

Ранее первый вице-спикер иранского парламента Али Никзад заявил, что Иран ответит Киеву за нападение на судно в Каспийском море. «Любая точка, откуда совершается агрессия против нашей страны и нашей территории, безусловно, станет законной целью», — подчеркнул он.