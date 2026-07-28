Болотную муть в кранах жителей российского города объяснили

Болотная муть попала в водопровод Екатеринбурга из-за паводков, сообщил Telegram-канал Ural Mash со ссылкой на неофициальный канал городской мэрии.
Из кранов в квартирах жителей города течет вода различных оттенков с повышенным количеством гуминовых и фульвовых кислот (они меняют цвет и привкус).
По словам директора химико-технологического института УГЛТУ Инны Первовой, вода с повышенной концентрацией таких соединений небезопасна для питья: от нее могут появиться проблемы с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ).
Ранее на Екатеринбург и Свердловскую область обрушились мощные дожди. В ряде муниципалитетов возникли паводки, в десяти муниципалитетах ввели режим чрезвычайной ситуации.
Ученые считают, что на фоне глобального потепления мощные наводнения могут стать новой климатической нормой для России в ближайшие 30-40 лет.