Болотную муть в кранах жителей российского города объяснили

Болотную муть в водопроводе Екатеринбурга объяснили паводками

Болотная муть попала в водопровод Екатеринбурга из-за паводков, сообщил Telegram-канал Ural Mash со ссылкой на неофициальный канал городской мэрии.

Из кранов в квартирах жителей города течет вода различных оттенков с повышенным количеством гуминовых и фульвовых кислот (они меняют цвет и привкус).

По словам директора химико-технологического института УГЛТУ Инны Первовой, вода с повышенной концентрацией таких соединений небезопасна для питья: от нее могут появиться проблемы с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ).

Ранее на Екатеринбург и Свердловскую область обрушились мощные дожди. В ряде муниципалитетов возникли паводки, в десяти муниципалитетах ввели режим чрезвычайной ситуации.

Ученые считают, что на фоне глобального потепления мощные наводнения могут стать новой климатической нормой для России в ближайшие 30-40 лет.

