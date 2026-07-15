Мощные наводнения станут нормой для России

Ученый Тетельмин: Мощные наводнения в России станут новой нормой на фоне потепления

На фоне глобального потепления мощные наводнения могут стать новой климатической нормой для России в ближайшие 30-40 лет. Учащение опасных явлений предсказал доктор технических наук РУДН Владимир Тетельмин, пишет Telegram-канал Shot.

Наиболее сильно эти изменения почувствуют жители Урала, Сибири, Дальнего Востока и Северного Кавказа. Раньше самые разрушительные паводки происходили в основном в бассейне Амура, а теперь они все чаще затрагивают Оренбургскую, Курганскую, Свердловскую области и Башкортостан. Еще несколько десятилетий назад столь обильные осадки в этих регионах были редкостью.

Опасная тенденция смещается и в Центральную Россию, где экстремальные дожди становятся причиной подтоплений. «Чем теплее становится климат, тем больше влаги испаряется с поверхности Мирового океана, а затем выпадает в виде экстремальных ливней. Еще один тревожный показатель — рост водности крупнейших сибирских рек», — пояснил ученый.

Тетельмин добавил, что объем воды в реках Обь, Енисей, Амур и Лена увеличивается ежегодно на 0,5 процента — на этом фоне осадков тоже становится больше.

По прогнозам климатологов, к концу века среднемировые температуры могут вырасти на 2,6 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем. Если тенденция к потеплению сохранится, мощные ливни и паводки перестанут быть аномальными явлениями и станут привычными для многих регионов России. При этом число опасных природных явлений в стране уже ощутимо увеличилось и продолжает расти примерно на 20 случаев в год.

Ранее россиян предупредили, что увеличится и число смерчей на фоне изменения климата.