Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
21:59, 21 июля 2026 (обновлено: 22:08, 21 июля 2026)Экономика

Вероятность новых волн паводка на Урале оценили

Шувалов: Новых волн паводка в Пермском крае и Свердловской области не предвидится
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

Новых волн паводка в Пермском крае и Свердловской области не предвидится. Их вероятность оценил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с РИА Новости.

«Ливни уже закончились, в Пермском крае устанавливается погода без осадков, хорошая, теплая. Так что будет время справиться с последствиями этих паводков, и новых волн повышения уровня воды в реках не ожидается», — сообщил синоптик. Он отметил, что очередного этапа разлива воды не ожидается и в Свердловской области.

В Октябрьском округе Пермского края 19 июля объявили режим ЧС. Глава Октябрьского муниципального округа Георгий Поезжаев заявлял, что из-за сильных ливней были подтоплены деревни Верх-Ирень, Атнягузи и Мостовая.

На Екатеринбург и Свердловскую область мощные дожди обрушились 29 июня. В результате обильных осадков в ряде муниципалитетов возникли паводки, в десяти муниципалитетах ввели режим чрезвычайной ситуации.

Ранее последствия паводка в Свердловской области сняли на видео. Местные жители продемонстрировали, как выглядят залитые водой дома, а также улицы городов, которые затопило так, что некоторые люди решили передвигаться на сапбордах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Алиев рассказал о секретных переговорах Германии и России по Украине. Делегации встретились в Баку без ведома Азербайджана
    Обвиняемый в подрыве «Северных потоков» украинец сделал признание о заказчиках
    Американские булли напали на пятилетнего мальчика в Подмосковье
    Вероятность новых волн паводка на Урале оценили
    Фото жены владельца российских похоронных бюро в бикини с откровенными вырезами обсудили
    Сатанизм и нацизм признали нормой в Европе
    Украине предрекли сложную зиму
    В европейской стране ужесточили наказание для серийных насильников-педофилов
    Диалоги пользователей с DeepSeek оказались в открытом доступе
    В США рассказали о борьбе с пиратскими трансляциями матчей ЧМ-2026
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok