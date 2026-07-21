Вероятность новых волн паводка на Урале оценили

Шувалов: Новых волн паводка в Пермском крае и Свердловской области не предвидится

Новых волн паводка в Пермском крае и Свердловской области не предвидится. Их вероятность оценил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с РИА Новости.

«Ливни уже закончились, в Пермском крае устанавливается погода без осадков, хорошая, теплая. Так что будет время справиться с последствиями этих паводков, и новых волн повышения уровня воды в реках не ожидается», — сообщил синоптик. Он отметил, что очередного этапа разлива воды не ожидается и в Свердловской области.

В Октябрьском округе Пермского края 19 июля объявили режим ЧС. Глава Октябрьского муниципального округа Георгий Поезжаев заявлял, что из-за сильных ливней были подтоплены деревни Верх-Ирень, Атнягузи и Мостовая.

На Екатеринбург и Свердловскую область мощные дожди обрушились 29 июня. В результате обильных осадков в ряде муниципалитетов возникли паводки, в десяти муниципалитетах ввели режим чрезвычайной ситуации.

Ранее последствия паводка в Свердловской области сняли на видео. Местные жители продемонстрировали, как выглядят залитые водой дома, а также улицы городов, которые затопило так, что некоторые люди решили передвигаться на сапбордах.