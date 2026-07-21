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13:52, 21 июля 2026Экономика

Последствия паводка в Свердловской области попали на видео

Mash: Жители Свердловской области сняли на видео затопленные дома и улицы
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Жители Свердловской области показали затопленные дома и улицы. Последствия паводка в российском регионе попали на видео, которое опубликовал Telegram-канал Ural Mash.

На кадрах видно, как после обильных дождей подтопило участки рядом с частными домами. Вода проникла и в жилища — она полностью залила пол, на видео в ней плавают личные вещи россиян. Улицы городов затопило так, что некоторые люди решили передвигаться на сапбордах.

Ранее стало известно, что на Урале зафиксировали 40-летний рекорд по количеству выпавших осадков. С начала лета дожди там идут практически без перерыва, что привело к паводкам.

Причина сильнейших дождей — барическая ложбина, или область пониженного атмосферного давления, установившаяся над Средним Уралом. Высотный циклон объединился с системой атлантического циклона со стороны Балтики и сформировал мощные дождевые облака.

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