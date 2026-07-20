40-летний рекорд по осадкам зафиксировали в российском регионе

На Урале зафиксирован 40-летний рекорд по осадкам

На Урале зафиксирован 40-летний рекорд по количеству выпавших осадков. Об этом со ссылкой на синоптиков сообщил Telegram-канал Baza.

С начала лета дожди в российском регионе льют практически без перерыва, что привело к паводкам. По информации специалистов, к концу июня был побит рекорд 1986 года по количеству выпавших осадков. Причина сильнейших дождей — барическая ложбина, или область пониженного атмосферного давления, установившаяся над Средним Уралом. Высотный циклон объединился с системой атлантического циклона со стороны Балтики и сформировал мощные дождевые облака.

На данный момент, отмечает МЧС, на Урале затоплены 28 муниципалитетов. Самая сложная ситуация наблюдается в Полевском, Серове, а также Верх-Нейвинском городском округе. Помимо этого, серьезно пострадали Ирбит и Ирбитский район, Кушвинский район, Первоуральск, Билимбай. В Шалинском районе, Нижних Сергах, Ревде и Слободе подтопило дома и подтоплены дороги, а в Каменске-Уральском в результате ливней затопило единственный роддом.

На данный момент из-за паводков в регионе эвакуировали более 400 человек, 86 из которых — в пункты временного размещения. Спасатели продолжают вызволять людей с подтопленных территорий.

Во второй половине июля синоптики прогнозируют жителям Урала теплую солнечную погоду без осадков под влиянием антициклона, который придет на смену циклону. Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов пообещал, что ситуация начнет налаживаться со вторника, 21 июля, когда дожди прекратятся, а температура начнет расти.