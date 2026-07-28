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14:14, 28 июля 2026 (обновлено: 14:23, 28 июля 2026)Россия

Минобороны выпустило заявление после атаки более 800 дронов ВСУ на Россию

Минобороны: Силы ПВО за сутки сбили 842 беспилотника ВСУ
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили в сторону России более 800 дронов. Заявление об атаке украинских военных выпустило Минобороны.

По информации ведомства, силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за сутки 842 украинских беспилотника.

Кроме того, российские военные сбили 17 управляемых авиационных бомб и три реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS производства США.

В ночь на 28 июля ВСУ устроили массированный налет дронов на российские регионы. В Минобороны сообщали, что над территориями страны системы ПВО перехватили 356 украинских беспилотников. Атаке подверглись 14 субъектов, в том числе Смоленская и Рязанская области, а также Московский регион и Крым.

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