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15:04, 28 июля 2026Путешествия

Пропавшие в Таиланде юные россияне попали на камеры с двумя сопровождающими

Пропавших в Таиланде брата и сестру из России заметили в сопровождении мужчин
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: CatwalkPhotos / Shutterstock / Fotodom

Пропавшие в Таиланде юные россияне — 22-летняя Диана и ее 17-летний брат Роман — попали на записи камер видеонаблюдения с двумя сопровождающими. Об этом пишет в Telegram-канале «Комсомольская правда».

Уточняется, что брата и сестру заметили в районе трассы 7 ночью в сопровождении двух неизвестных мужчин. По словам местных, автодорога имеет печальную репутацию — именно по ней жертв торговли людьми вывозят в мошеннические центры Мьянмы и Камбоджи.

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Операция по поиску и спасению похищенных россиян продолжается. К ней присоединились несколько сотен соотечественников.

Брат и сестра пропали без вести в Таиланде 26 июля. Уточнялось, что они заподозрили слежку за собой через телефон.

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