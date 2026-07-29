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Силовые структуры
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18:57, 29 июля 2026 (обновлено: 19:00, 29 июля 2026)Силовые структуры

Стало известно о возможных задержаниях в крупной российской компании АПК

Стало известно о возможном задержании двух руководителей «ЭФКО» Кустова и Ляшенко
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Валерий Кустов

Валерий Кустов. Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Появилась информация о возможном задержании руководителей группы компаний «ЭФКО». Как сообщил «Канал визионера» в Telegram, речь идет о председателе совета директоров Валерии Кустове и генеральном директоре Евгении Ляшенко.

По данным канала, Кустова сотрудники силовых структур якобы задержали в Белой Веже Белгородской области, а Ляшенко – в Воронеже. Утверждается, что это может быть связано с мошенничеством в сфере импортозамещения товаров. В самой компании задержание руководителей не подтвердили. Представители «ЭФКО» заявили, что их компания работает в штатном режиме.

Компания «ЭФКО» — крупный масложировой холдинг. Она входит в тройку крупнейших компаний российского агропромышленного комплекса (АПК). В частности, компании принадлежат марки «Слобода» и Altero.

Ранее сообщалось, что Лусик Карапетян, работавшую PR-менеджером у блогера-миллионника Хизри Запирова, которую обвинили в мошенничестве, экстрадируют из Объединенных Арабских Эмиратов в Россию.

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