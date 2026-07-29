США охладели к проекту на Украине

США сочли более безопасным производить ракеты для Patriot в Польше, а не на Украине

США сочли более безопасным производить ракеты для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot в Польше, а не на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

«Судя по всему, Вашингтон охладил амбиции [украинского лидера Владимира] Зеленского по локализации производства Patriot на Украине и сделал выбор в пользу польской инициативы», — сказал источник агентства.

Он отметил, что сегодня глава Украины хочет обсудить этот вопрос с польским премьер-министром Дональдом Туском, а производство ракет локализуют там в рамках формата США — Польша — Украина.

Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш предложил Украине выпускать ракеты для Patriot на территории республики.