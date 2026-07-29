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12:36, 29 июля 2026 (обновлено: 12:53, 29 июля 2026)Экономика

Польша предложила Украине выпускать ракеты для Patriot на своей территории

Варшава предложила Киеву перенести выпуск ракет для Patriot на территорию Польши
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Производство ракет для американских зенитно-ракетных комплексов Patriot следует разместить на территории Польши, а не на Украине. С такой инициативой выступил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает РИА Новости.

До этого президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что президент США Дональд Трамп согласился дать республике лицензию на выпуск такого типа вооружений.

Однако Косиняк-Камыш отметил, что работа завода по производству ракет-перехватчиков для Patriot на территории, которая может попасть под удар, нецелесообразна. «Я считаю, что Польша должна делать это вместе с Украиной», — подчеркнул чиновник.

Для Киева нехватка ракет-перехватчиков остается одной из главных проблем в ходе вооруженных действий, поскольку она снижает эффективность защиты от ударов баллистических ракет. Зеленский неоднократно указывал, что республике необходимо усилить этот компонент обороны.

Ранее сообщалось, что Великобритания вместе с европейскими партнерами поможет Киеву разработать собственную систему противоракетной обороны для снижения зависимости от американских комплексов. Один из источников издания The Telegraph описал «европейский Patriot» как более дешевый и пригодный для массового производства.

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