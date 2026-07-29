Польша предложила Украине выпускать ракеты для Patriot на своей территории

Варшава предложила Киеву перенести выпуск ракет для Patriot на территорию Польши

Производство ракет для американских зенитно-ракетных комплексов Patriot следует разместить на территории Польши, а не на Украине. С такой инициативой выступил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает РИА Новости.

До этого президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что президент США Дональд Трамп согласился дать республике лицензию на выпуск такого типа вооружений.

Однако Косиняк-Камыш отметил, что работа завода по производству ракет-перехватчиков для Patriot на территории, которая может попасть под удар, нецелесообразна. «Я считаю, что Польша должна делать это вместе с Украиной», — подчеркнул чиновник.

Для Киева нехватка ракет-перехватчиков остается одной из главных проблем в ходе вооруженных действий, поскольку она снижает эффективность защиты от ударов баллистических ракет. Зеленский неоднократно указывал, что республике необходимо усилить этот компонент обороны.

Ранее сообщалось, что Великобритания вместе с европейскими партнерами поможет Киеву разработать собственную систему противоракетной обороны для снижения зависимости от американских комплексов. Один из источников издания The Telegraph описал «европейский Patriot» как более дешевый и пригодный для массового производства.