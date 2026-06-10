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01:23, 10 июня 2026Экономика

Британия поможет Украине создать европейскую альтернативу Patriot

The Telegraph: Британия и союзники в ЕС помогут Украине создать альтернативу Patriot
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: STR New / Reuters

Великобритания вместе с европейскими партнерами намерена помочь Киеву разработать собственную систему противоракетной обороны, которая снизит зависимость Украины от американских комплексов Patriot. Об этом пишет The Telegraph.

Уточняется, что необходимость в такой альтернативе вызвана дефицитом перехватчиков Pac-3 — их поставки сократились из-за войны США с Ираном. Ожидается, что в этом году будет произведено лишь около 750 таких ракет, тогда как, по словам президента Украина Владимира Зеленского, только за три дня боев на Ближнем Востоке США израсходовали около 800 Pac-3.

Один из источников, знакомых с планами коалиции, описал проект как попытку создать «европейский Patriot» — более дешевый и пригодный для массового производства. НАТО уже координирует усилия, проводя встречи с представителями оборонной промышленности, советниками по нацбезопасности и чиновниками стран-членов. Однако сроки создания полноценной системы, сопоставимой по эффективности с Patriot, пока не определены.

Пока идет разработка европейской альтернативы, Киев и союзники продолжат добиваться от президента США Дональда Трампа новых поставок Patriot и Pac-3. Издание подчеркивает, что Великобритания, Франция и Германия могут поднять этот вопрос на саммите G7.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что США сильнее нуждаются в ракетах Patriot, поэтому Украина их не получит.

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