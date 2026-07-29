Нажившему миллионы на «Патриоте» бывшему российскому генералу смягчили приговор

«Ъ»: Суд снизил срок наказания с 19 до 10 лет для экс-генерала Павла Попова

2-й Западный окружной военный суд смягчил наказание для бывшего заместителя главы Минобороны России Павла Попова, который похитил более 25 миллионов на строительстве парка «Патриот». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на его адвоката Дениса Сагача.

Суд уменьшил ему срок наказания с 19 до 10 лет колонии. «В дальнейшем зашита планирует ходатайствовать о проведении медосвидетельствования — для выяснения возможности освобождения моего подзащитного от отбытия наказания по состоянию здоровья», — добавил в разговоре с «Ъ» Сагач.

Павел Попов прославился тем, что построил дачу и баню за счет денег, выделенных на строительство «Патриота». Общий ущерб государству от его действий превысил 25 миллионов рублей. Вину 69-летний экс-генерал так и не признал. Его дело рассматривалось в закрытом режиме.

