Ушедший в отставку глава Удмуртии Бречалов поблагодарил жителей региона

Бывший глава Удмуртии Александр Бречалов после отставки дал оценку своей работы на посту руководителя региона. Заявление опубликовано в его Telegram-канале.

«Сегодня мой последний рабочий день в должности главы республики. Это были яркие девять лет — в них было много интересных вызовов, непростых задач и хороших, добрых эмоций», — написал Бречалов.

Подробности о своей следующей работе чиновник не раскрыл. Он также поблагодарил жителей региона, которые «любят Удмуртию искренне и делают свою работу честно».

Александр Бречалов возглавлял Удмуртию с 2017 года. В среду, 29 июля, президент России Владимир Путин принял его отставку — чиновник покинул пост по своему желанию. Временно исполняющей обязанности главы Удмуртии назначили Ольгу Абрамову.

Путин отмечал, что за девять лет работы Бречалов много сделал для развития экономики российского региона, большую долю которой составляет оборонно-промышленный комплекс.