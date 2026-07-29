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16:23, 29 июля 2026Интернет и СМИ

Специалист назвал способ изменить забытый ПИН-код карты

Эксперт Блисс: Изменить ПИН-код карты можно в приложении или через поддержку банка
Павел Полтавец (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Заместитель генерального директора по информационной безопасности финансового маркетплейса «Сравни» Никита Блисс предупредил, что при забытом коде не стоит пытаться подбирать комбинацию, а лучше проверить возможность его изменения или просмотра в мобильном приложении банка. Об этом пишет RT.

Эксперт подчеркнул, что после трех, реже пяти, неверных попыток ввода ПИН-кода карта может быть временно заблокирована или даже изъята банкоматом. Блисс отметил, что многие банки сегодня позволяют изменить ПИН-код после дополнительной идентификации, а если такой функции нет, необходимо обратиться в службу поддержки.

При срочной необходимости оплаты он посоветовал использовать бесконтактные платежи через смартфон или оплату в интернете. Специалист также подчеркнул, что сотрудники банка никогда не запрашивают ПИН-код, а подобные просьбы являются признаком мошенничества, и напомнил, что хранить код вместе с картой и передавать его третьим лицам категорически запрещено.

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