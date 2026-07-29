Готовность россиян покупать фермерские продукты оценили

«Ромир»: Больше 20 процентов россиян не захотели покупать фермерские продукты

В России 50 процентов граждан регулярно или время от времени покупают фермерские продукты. Это показало исследование, проведенное экспертами «Ромир».

Кроме того, 28 процентов опрошенных заявили, что пока не тратятся на такую продукцию. Однако они признались, что не против приобретать ее, если она появится в магазинах, клиентами которых они являются.

В то же время, как следует из диаграммы, опубликованной на сайте «Ромир», 22 процента жителей страны не покупают фермерские продукты и не готовы делать это.

В начале июня финансовый эксперт Татьяна Волкова заявила, что до четверти расходов россиян на продукты приходится на незапланированные продукты или так называемые импульсивные траты. Одной из самых частых ошибок является отсутствие понятного бюджета на еду, и зачастую причиной значительных трат на продукты становится не «дорогая жизнь», а отсутствие системного подхода.

С начала 2026 года стоимость минимальной продуктовой корзины, которую включает 33 продукта питания, в среднем по России увеличилась на 7,9 процента, до 8107,15 рубля.