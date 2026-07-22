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13:56, 22 июля 2026 (обновлено: 14:40, 22 июля 2026)Экономика

Цена минимальной продуктовой корзины в России подросла выше инфляции

«Руспродсоюз»: С начала 2026 года минимальная продуктовая корзина в РФ подорожала на 7,9 %
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

С начала 2026 года стоимость минимальной продуктовой корзины, в которую входят 33 продукта питания, в среднем по России выросла на 7,9 процента, до 8107,15 рубля. Об этом со ссылкой на данные ассоциации «Руспродсоюз» пишет ТАСС.

По данным Росстата, в период с 1 января по 13 июля 2026 года цены в стране выросли на 4,64 процента, то есть инфляция по минимальной продуктовой корзине оказалась в 1,7 раза выше.

Дороже всего такой набор стоит в Чукотском автономном округе — 20,69 тысячи рублей, а дешевле всего эти продукты в Мордовии — 6,46 тысячи рублей. В Москве и Петербурге минимальная продуктовая корзина обойдется в 9,74 тысячи и 9,48 тысячи рублей, а в Московской и Ленинградской областях — в 8,95 тысячи и 9,04 тысячи рублей.

На эти деньги можно купить такие продукты, как мясо, рыба, яйца, мука, хлеб, крупы, сахар, овощи, фрукты и молочные продукты.

Ранее сообщалось, что в июне инфляционные ожидания россиян на ближайшие 12 месяцев достигли максимальных с марта 2022 года 14,7 процента. Наблюдаемая инфляция выросла до 15,1 процента, что более чем в два раза выше официальной, однако, если учесть разницу в периодах (полгода и год), то она практически совпадает с подорожанием минимальной продуктовой корзины с начала года.

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