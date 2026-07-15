Инфляция в России резко замедлилась

Росстат сообщил о замедлении недельной инфляции почти в два раза

За неделю с 7 по 13 июля цены в России выросли на 0,17 процента, что почти в два раза ниже, чем неделей ранее, когда инфляция находилась на уровне 0,31 процента. Об этом говорится в сообщении Росстата.

В том числе плодоовощная продукция подешевела на один процент, а в целом темпы роста цен на продовольственные товары снизились до 0,08 процента. Сильнее всего упала стоимость огурцов (минус 6,3 процента) и помидоров (минус 3,7 процента).

Также на 0,02 процента сократились цены наблюдаемых услуг, а в целом текущий результат по общей инфляции обеспечило подорожание непродовольственных товаров на 0,44 процента.

С начала июля среднесуточная инфляция составила 0,033 процента, годом ранее этот показатель находился на уровне 0,018 процента. В 2026 году цены к 13 июля выросли на 4,64 процента.

Ранее зампредседателя Банка России Алексей Заботкин подчеркнул, что регулятор в процессе принятия решений по ключевой ставке не вправе закрыть глаза на стоимость топлива и инфляционные ожидания. По его словам, в ЦБ ждут нормализации ситуации и будут внимательно следить за ней перед заседанием совета директоров 24 июля.