В ЦБ высказались о возможности закрыть глаза на ситуацию с топливом

Заботкин: ЦБ не вправе закрыть глаза на топливные цены и инфляционные ожидания

Центробанк (ЦБ) не вправе закрыть глаза на цены бензина и инфляционные ожидания. Так высказался о ситуации на топливном рынке зампредседателя ЦБ Алексей Заботкин, его слова приводит Telegram-канал Банка России.

По словам представителя регулятора, в Банке России ждут нормализации ситуации и будут внимательно следить за картиной цен в течение июля и позднее.

«Закрыть глаза на цены топлива и инфляционные ожидания Центральный банк не вправе. Но мы исходим из того, что меры, принимаемые правительством, будут способны обеспечить нормализацию ситуации на топливном рынке. При выверенной ДКП Банк России по-прежнему сможет обеспечить возвращение к целевой инфляции в четыре процента в 2027 году», — пояснил Заботкин.

Для дальнейших решений по ставке важно то, в какой мере ситуация на топливном рынке повлияет на опасения граждан и бизнеса по будущей инфляции, резюмировал зампред регулятора.

Глава РСПП Александр Шохин ранее заявил, что российский бизнес рассчитывает, что ЦБ не станет реагировать на положение дел на топливном рынке повышением ключевой ставки.