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10:46, 13 июля 2026Экономика

Центробанк призвали избежать «лобовой реакции» на ситуацию с топливом

Шохин: Бизнес призывает ЦБ не повышать ставку из-за ситуации с топливом
Дмитрий Воронин

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

Российский бизнес рассчитывает, что Центробанк (ЦБ) РФ не станет реагировать на положение дел на топливном рынке повышением ключевой ставки. Об этом заявил глава РСПП Александр Шохин, которого цитирует ТАСС.

«Конечно, ситуация на топливном рынке добавляет проблем. Безусловно, было бы, наверное, неправильно ждать какой-то лобовой реакции Центрального банка, а именно что с ростом цен на топливо, который может привести к росту цен в других секторах, бороться с ним повышением ключевой ставки», — сказал Шохин. «Надеемся здесь на благоразумие наших денежно-кредитных властей», — добавил он.

ЦБ сообщит об очередном решении по ставке 24 июля. Предыдущий шаг регулятора, снизившего показатель только на 0,25 процентных пункта, до 14,25 процента, Шохин назвал «последним подарком бизнесу», допустив, что далее речь может пойти о повышении.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина подчеркивала, что ни дальнейшее снижение ключевой ставки, ни размер шага в каждом конкретном случае не являются предопределенными. Одной из причин возможного повышения ставки аналитики называли продолжение активного роста кредитования.

Как заявил 10 июля вице-премьер Александр Новак, ситуация на российском рынке топлива связана с тем, что НПЗ приходится ремонтировать из-за прилетов украинских беспилотников. По его словам, следует признать, что сейчас на рынке «есть проблемы и есть дефицит, из-за которого мы наблюдаем очереди», а также нестабильную работу автозаправок. Бензин к 6 июля подорожал за 7 дней на 2,1 процента, а дизельное топливо — на 3,4 процента, что сказалось на ускорении недельной инфляции.

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