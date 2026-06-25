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19:53, 25 июня 2026Экономика

Названо условие скорого повышения ключевой ставки

MMI: Если кредитование в РФ не замедлится, повышение ставки ЦБ станет базовым сценарием
Дмитрий Воронин
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Продолжение активного роста кредитования в России вкупе с показателями денежной массы, находящейся в обращении, и ситуацией на топливном рынке может привести к скорому повышению ключевой ставки, считают аналитики Telegram-канала MMI. Такие условия они назвали, оценивая опубликованную Центробанком (ЦБ) РФ статистику, согласно которой рост кредита экономике составил в мае 1,3 процента после 1,6 процента в апреле.

Как следует из данных ЦБ, годовой темп прироста показателя и вовсе повысился (с 9,3 до 10 процентов), став двузначным.

«Мы были бы менее категоричны и рассуждали бы скорее о паузе, если бы не кредит. (...) Если по июню мы не увидим замедления кредита и М2, то повышение ставки станет базовым сценарием», — полагают эксперты.

О существенном ускорении кредитования в последние месяцы говорила на пресс-конференции по итогам решения совета директоров ЦБ снизить ставку до 14,25 процента и глава регулятора Эльвира Набиуллина. По ее словам, в случае если соответствующая динамика станет устойчивой, будет понятно, что заемщики уже не воспринимают действующие денежно-кредитные условия как сдерживающие.

Инвестбанкир Евгений Коган, комментируя ситуацию на упавшем до минимумов почти за три с половиной года российском фондовом рынке, назвал одной из причин происходящего то, что в рамках постоянного обсуждения ставки «приходит понимание», что показатель не будет на уровне 12-13 процентов в текущем году и 8 процентов — в следующем. Оптимистичным он назвал сценарий, при котором к концу 2026-го ставка достигнет 13,5 процента, а ко второй половине 2027-го — 12 процентов.

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