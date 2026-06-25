Ситуацию на российском фондовом рынке объяснили приходом понимания по поводу ставки ЦБ

Инвестбанкир Коган: Ставка ЦБ серьезно влияет на оценки перспектив показателей компаний

Инвестбанкир Евгений Коган прокомментировал ситуацию на упавшем до минимумов почти за три с половиной года российском фондовом рынке, перечислив несколько причин происходящего. «У рынков порой бывают ситуации отчаяния — это надо воспринимать спокойно, как необходимость техосмотра у машины», — написал он в Telegram-канале.

Так, по словам эксперта, в рамках постоянного обсуждения ключевой ставки Центробанка (ЦБ) «приходит понимание», что показатель не будет на уровне 12-13 процентов в текущем году и 8 процентов — в следующем. Оптимистичным он назвал сценарий, при котором к концу 2026-го ставка достигнет 13,5 процента, а ко второй половине 2027-го — 12 процентов.

«Это вносит очень серьезные коррективы в переоценку текущих и будущих мультипликаторов, из-за этого приходится пересматривать прогнозы по целому ряду компаний и отраслей», — объяснил Коган.

Также он указал на отсутствие понимания перспектив урегулирования украинского конфликта, ситуацию с бюджетным дефицитом, на которой, объясняя решение снизить ставку только на 0,25 процентных пункта, подробно остановился в своих заявлениях ЦБ, а также положение дел на топливном рынке, напрямую связанное с динамикой инфляции.

Ранее «Финам» повысил с 12,5 до 13,25 процента прогноз по ключевой ставке к концу 2026 года. Пересмотреть оценки в сторону увеличения намерены и в ЦБ.

Индекс Мосбиржи потерял с 19 июня 120-130 пунктов, снижаясь к моменту написания материала на 0,74 процента, до 2226,8. Многие бумаги на этом фоне обновляют многолетние минимумы. Так, акции группы алмазодобывающих компаний «Алроса» достигли самых низких значений в истории, а котировки «Газпрома» оказались минимальными за 18 лет.