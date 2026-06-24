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19:27, 24 июня 2026Экономика

«Газпром» подешевел до минимума за 18 лет

Стоимость акций «Газпрома» на Мосбирже обновила минимум с 2008 года
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В ходе торгов в среду, 24 июня, стоимость акций «Газпрома» на Мосбирже упала на 4,20 процента, до 97,63 рубля, что стало наименьшим значением с 2008 года, хотя до повторения результата 18-летней давности еще далеко. Об этом свидетельствуют данные площадки.

На минимуме бумаги доходили до 97,13 рубля. За последние десять дней акции компании потеряли примерно 15 процентов, к чему привело совпадение сразу нескольких негативных для монополиста факторов.

Во-первых, инвесторы остались разочарованы решением Центробанка снизить ключевую ставку всего на 0,25 процентных пункта, до 14,25 процента, что привело к распродаже акций российских компаний.

А кроме того, снижение напряженности на Ближнем Востоке ухудшает перспективы российских экспортеров углеводородов, поскольку стоимость нефти и газа на мировых рынках падает. В частности, цена фьючерсов на эталонный сорт нефти Brent уже опустилась ниже 75 долларов за баррель, что сравнимо с уровнем конца февраля.

При этом, как отмечают аналитики БКС Экспресс, динамика капитализации «Газпрома» не связана с основным бизнесом, ведь по итогам 2025 года компания вернулась к прибыли.

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