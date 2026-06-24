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15:55, 24 июня 2026Экономика

Цены на нефть резко снизились

Стоимость нефти Brent упала ниже 75 долларов за баррель впервые с февраля
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
СюжетСтоимость нефти:

Фото: LiteHeavy / Shutterstock / Fotodom

По ходу торгов в среду, 24 июня, стоимость фьючерса на нефть Brent снизилась почти на три процента, преодолев отметку 75 долларов за баррель, что стало наименьшим значением с момента начала операции Израиля и США против Ирана. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

На минимуме цена доходила до 74,4 доллара за баррель. В последний раз по такой стоимости контракты на этот сорт можно было купить 27 февраля.

Стоимость фьючерса WTI опускалась ниже 71 доллара за баррель — минимум со 2 марта. Таким образом рынок реагирует на оправдывающиеся надежды по поводу открытия Ормузского пролива и возможный выход на легальный рынок иранской нефти, если США действительно разрешат ее свободную продажу, как предусматривают достигнутые договоренности.

По оценкам экспертов, тенденция к падению цен на нефть сохранится в среднесрочной перспективе, если только соглашение между США и Ираном не провалится. Вместе с тем инвестиционный банкир Евгений Коган полагает, что текущее снижение носит эмоциональный характер. Если спрос на энергоресурсы восстановится, то текущее предложение не позволит быстро компенсировать провалы последних месяцев, поэтому цены сохранятся на текущих уровнях.

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