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13:25, 24 июня 2026Экономика

Падение цен на нефть назвали эмоциональным

Коган: На фоне открытия Ормузского пролива произошло эмоциональное снижение цен на нефть
Вячеслав Агапов

Фото: Eli Hartman / Reuters

Рассчитывать на серьезное снижение стоимости нефти на фоне открытия Ормузского пролива не стоит — если спрос на сырье восстановится, она закрепится на нынешнем уровне. Эмоциональным текущее падение цен на нефть назвал экономист и финансист Евгений Коган, его цитирует «Ридус».

В ходе торгов в среду, 24 июня, биржевая стоимость эталонной североморской марки нефти Brent ускорила падение и опустилась ниже 75,5 доллара за баррель. На минимуме сырьевые котировки достигали 75,36 доллара за баррель.

Несмотря на рекордные темпы снижения цен эксперт призвал не ждать кардинального изменения ситуации на рынке.

«Сейчас произошло эмоциональное снижение цен на нефть. Вроде как Ормузский пролив открыт, поставки идут. Цена практически откатилась к докризисному уровню. Важно понять, как все это повлияет на мировой спрос. Если он не вернется к предыдущим значениям и будет заниженным, произойдет снижение на 10–15%. Однако если мировой спрос полностью восстановится, цены закрепятся на нынешнем уровне», — пояснил он.

Ряд аналитиков связывает удешевление сырья в первую очередь с постепенным восстановлением судоходства в Ормузском проливе. Открытию важнейшей на Ближнем Востоке логистической артерии поспособствовал подписанный США и Ираном меморандум о взаимопонимании. В рамках соглашения Вашингтон согласился ввести послабления на продажу сырья из Исламской Республики.

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