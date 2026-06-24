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11:42, 24 июня 2026Экономика

Мировые цены на нефть ускорили падение

Биржевая стоимость Brent упала до 75,36 доллара за баррель
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: ded pixto / Shutterstock / Fotodom

В ходе торгов в среду, 24 июня, биржевая стоимость эталонной североморской марки нефти Brent ускорила падение и опустилась ниже 75,5 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные Investing.

На минимуме сырьевые котировки достигали 75,36 доллара за баррель. К 11:35 по московскому времени цена Brent не изменилась. Снижение к уровню закрытия предыдущей сессии к тому моменту составило 1,87 процента.

Эксперты связывают продолжающееся удешевление сырья в первую очередь с постепенным восстановлением судоходства в Ормузском проливе. Открытию важнейшей на Ближнем Востоке логистической артерии поспособствовал подписанный США и Ираном меморандум о взаимопонимании.

В понедельник, 22 июня, утверждал глава Белого дома Дональд Трамп, через пролив Ормуз прошло в общей сложности 19 миллионов баррелей нефти. Эксперты ожидают сохранения тенденции в среднесрочной перспективе в том числе на фоне временного снятия американских санкций с иранских сырьевых экспортеров. Это, как ожидается, должно привести к возвращению нефтяных котировок к докризисному уровню на фоне притока дополнительных партий сырья из стран Персидского залива.

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